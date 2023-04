Sellel nädalal saab «haavatud ravitseja» Chiron üsna palju aktiveeritud ning eriti just isiklike suheteplaneetide poolt. See annab märku, et tundlikkused võimenduvad ja haavad avanevad ning kas olukorda osatakse kasutada tervendamiseks või haava suurendamiseks sõltub juba inimestest endist.