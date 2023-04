«RIIK MAKSAB SULLE PIISAVALT!» ⟩ Lasterikka pere toetused tekitavad probleeme. «Naise eksmees püüab minu laste raha pealt kasu lõigata!»

Eestis on ligikaudu 42 000 üksikvanemat, kes on õigustatud saama teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks elatisraha.

Kolme ja enama lapsega perede kopsakad toetused riigilt on kärgperedesse juurde toonud uusi probleeme, sest lahus elavad vanemad loodavad nende abil kergendada koormust oma rahakotile. «See ei ole okei, et emad kasvatavad igapäevaselt last ja maksavad kõik kulud ja siis isa käib kord nädalas end lihtsalt näitamas,» jagab üks perekond oma muret.