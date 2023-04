FOTOD ⟩ Haapsalus toimus liiklusõnnetus, mis lõppes otsapidi kooliõpetaja hoovis. Õpetaja: ma alles ärkasin ega kuulnud midagi

«Bussijuht selgitas, et liikus kõrvalteelt peateele ega võtnud ristmikule sõites õigel ajal hoogu maha. Linnaliinibussis õnnetuse hetkel reisijaid ei olnud. Fordi juhi, 56-aastase mehe, viis kiirabi tervisekontrolliks haiglasse. Bussijuht viga ei saanud,» kommenteeris Haapsalu politseijaoskonna välijuht Erik Taratuhin Elu24-le.

«Mõlemad juhid olid kained ja on juhtimisõigusega. Liiklus on sündmuskohas mõnda aega häiritud,» lisas Taratuhin.

Elu24 viibis vahetult peale õnnetust sündmuskohal. Esialgu tundus, et majas, mille hoovi auto paiskus, kedagi pole. Alles kella kümne paiku tuli unise näoga meesterahvas majast välja ning vaatas ehmunult ringi.

Ka sündmuspaigal olnud politseinikud arvasid, et maja on tühi. «Olime just andmebaasist otsimas majaomanikku. Olete liiklusõnnetuses kolmas osapool. Ärge muretsege, liinibussi kindlustus peab korvama kahjud,» sõnas meie juurde tulnud patrullpolitseinik Kalev Padu majaomanikule ning kutsus ta politseibussi dokumentide täitmiseks.