MÄÄRITI PÄHE? ⟩ Vanamees läks koju tahvelarvutiga, mida ta tegelikult ei tahtnud

21. aprillil seadis Ida-Virumaalt pärit 78-aastane Heino sammud Jõhvi Pargi keskusesse, lootuses saada korda enda Samsungi nutitelefonis kasutatav elektri jaoks mõeldud mobiilirakendus, mis mehe sõnul iseenesest telefonist ära kadus. Heino leidis kaubanduskeskusest Elisa müügiboksi ning pöördus sinna murega telefonirakendust taastada. Kuidagi eskaleerusid aga asjad nii, et müügimees suutis vanahärrale pähe määrida uhiuue Samsung Galaxy A8 tahvelarvuti, millel on 36 kuu pikkune 10-eurone järelmaks.

«Kui ma läksin Elisasse, olid mehed kohe lahked, et «oi-oi, mis te selle vana telefoniga olete, me anname teile tasuta parema kohe»,» räägib Heino. «Müügiagent lubas, et kätte antakse tasuta ja siis hakkan kuumaksu maksma ja kokku on see alla 300 euro.»