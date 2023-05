AITA LEIDA ⟩ Tallinnas Mustamäel kadunuks jäänud 30-aastase Vsevolodi otsingud jätkuvad

30-aastane Vsevolod lahkus neljapäeval, 20. aprillil oma kodust Eduard Vilde teel kella 18.00 ajal ja liikus tunnistajate sõnul korrusmajade vahel Ehitajate tee poole. On võimalik, et ta võis liikuda Ehitajate tee – Kadaka tee suunas.

Vsevolod ütles kodus, et läheb korraks välja. Tal olid kaasas mobiiltelefon, koduvõtmed ja rahakott. Tal olid kodus valmis pakitud asjad, et järgmisel hommikul minna perega väljasõidule, mida ta lähedaste sõnul väga ootas. Samal õhtul oli mehe telefon levipiirkonnast väljaspool, koju tagasi Mustamäele Vsevolod ei jõudnud ja sellest ajast ei ole tema lähedased ega tuttavad temaga kontakti saanud. Politseile tegid mures olevad lähedased mehe kadumisest teate järgmise päeva, reede varahommikul.

SAga Kadunud võtsid Vsevolodi lähedased ühendust pühapäeva, 23.04.23 keskpäeval ja teatasid, et on mures mehe elu pärast.

SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel ütles 25. aprillil Elu24-le, et vihjeid Vsevolodi võimaliku asukoha kohta veel tulnud pole. Õigupoolest poldud antud tema kohta ühtegi vihjet, mis on kummaline. «Tavaliselt ikka keegi kirjutab või helistab, et on kusagil näinud, aga praegu pole ühtegi vihjet. Täna me hakkame teda ise ka füüsiliselt otsima piirkonnast, kus ta kadunuks jäi,» sõnas Rüütel.