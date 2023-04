«Meil Kristiine grupis on juba liiga tihti postitused teemal, et autodesse murtakse sisse, varastatakse kõike, mida saab,» alustab Kirsti Timmer oma Facebooki postitust.

Teleajakirjanik viitab sellele, et üha rohkem käiakse viimasel ajal öösiti majade uksi katsumas ning ka üle aia ronimas. «Olete pannud tähele, et järsku on linnas jälle seda nõukaaegset «moodi» näha,» märgib Timmer ja lisab, et talle hakkavad silma umbkeelsed meesterahvad, kel on käed küünarnukkideni surutud väljaveninud dressipükste taskusse.