Inimkonna ajaloo igas varasemas peatükis on kirjas, et inimesed ei hoolitsenud oma hammaste eest ja hambaid ei ravitud. Seega olid hamba- ja igemehaigused ning hambavalu pidevad saatjad. Naeratamisel näha olevast ilusast valgete hammaste reast ei saa rääkidagi.

Hollywoodi staaride säravvalged ja ideaalse kujuga hambad on seega karjuvas vastuolus hammastega, mida oli näha varasematel sajanditel. Arheoloogilised leiud on siiski ümber lükanud ühe väite: nimelt olid iidsetel roomlastel tegelikult tervemad hambad, kui on tänapäeva eurooplastel, kirjutab openculture.com.