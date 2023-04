Kuldmuna noortekonkursil loodi kampaaniaid sõjaväsimuse peletamiseks, võitja rõhus šokiefektile

Kodutänavale paigutatud sõduritega võttis viimase hetkeni mõõtu Laura Grigorjani, Anett Pettaigi, Kelly Teidla ja Armas Riivese töö “Suvi Siin ja Ukrainas”.

Kuigi “Suvi Siin ja Ukrainas” pakkus nii mõnelegi žüriiliikmele üllatuse – tõsist teemat oli käsitletud teistsuguse nurga alt, leiti kokkuvõttes, et “inimesi peab raputama nüüd ja kohe. Teised ideed on võrreldes Kodutänavaga liiga kerged ja viisakad, liiga armsad ja mängulised.”

Võidutöö välireklaam. Foto: Jana Saastamoineni ja Aleksander Vääri võidutöö

Žürii arvas, et šokiefektile rõhunud võidutöö võiks pikas plaanis olla kõige efektiivsem. Samuti nõustuti, et seda kampaaniat on võimalik kõige rohkem laiendada nii erilahenduste kui ka näiteks PRi osas. Just kampaania jõulisus ja potentsiaal olid need faktorid, mis pärast tund ja rohkemgi kestnud arutelu kaalukausi Jana ning Aleksandri töö kasuks kallutasid.

“Hea idee puhul saad kiiresti aru, kas reklaam töötab või mitte, kas see võiks inimesi kõnetada või mitte,” kommenteerib žüriiliige ning Tabasco loovjuht Kerstin Kessu Raidma. “Teiste ideede puhul jäime rohkem vaagima, neil läks võib-olla tähelepanu rohkem disainile, võidutööl töötas see emotsioon kohe. Kõhutunne ütles kohe, et see on mõjus töö.