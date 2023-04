Loovuskonkursile Kuldmuna esitati rekordarv töid

“Aastate jooksul on kritiseeritud, et Kuldmuna on üksnes nö tsunfti kaasav konkurss, kus kitsas seltskond üksteisele õlale patsutab,” ütleb Haldna. “Nii palju töid nii paljudelt osapooltelt näitab, et oleme sisenemas uude ajastusse. Tunnen südamest rõõmu, et väiksemad tegijad võtavad suurtega mõõtu. Ühtpidi loob see võistlusele rohkem kõlapinda, teistpidi näitab, et ka väiksemad tiimid on turunduses konkurentsivõimelised.”