Sanna Marini valitsusest valmib dokumentaalsari

Viisiku all peetakse silmas viit naist: Anna-Maja Henrikssoni, Annika Saarikkot, Sanna Marinit, Maria Ohisalo ja Li Andressoni. Nad kõik on poliitikud, kes osalesid parlamendi töös Sanna Marini valitsuses.

Märkimisväärne on see, et tegu on HBO Maxi esimese Soome dokumentaalsarjaga. Seda hakatakse näitama lisaks Soomele teistes Euroopa HBO Maxi riikides ning samuti USAs.