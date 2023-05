ENDISELT PIMEDUSES ⟩ Elva valla vanaproua elab juba kolm aastat ilma elektrita

«Jaotuskastis ei ole asjad korda tehtud. Mis liitumist neile veel vaja on? Enne tehku see jaotus korda. Siis sõlmime lepingu. Mitte nii, et nemad teevad nagu nemad tahavad ja nõuavad minult lepingut,» jääb Hele-Mall endale kindlaks. Ta leiab, et jaotuskapp ei tohi olla tema maja juures ja peaks asuma majapidamistest eemal. «36 amprit on nii tugev vool, et selle mõju on kohe tunda,» ütleb Hele-Mall. «Seda nõutakse, et mina sõlmin lepingu. See tähendab aga, et kõik jääb endistviisi. Liitumine tähendab seda, et oled selle kõigega nõus, aga ma leian, et nii tuleb teha nagu projekti järgi on ette nähtud.»