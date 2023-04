HALB ÜLLATUS ⟩ E-poest tellitud herned panid sotsiaalmeedia kihama. «Paistavad gurmee!»

«Bioloogiline mitmekesisus täies ilus,» ironiseerib näiteks üks.

Prisma e-poest herneid tellinud kodanik sai halva üllatuse osaliseks, kui koju saabunud karbist vaatasid värskete herneste asemel vastu hallitavad kaunad. «Ei jõua ära oodata, millal juba saabuvad Prisma e-poest mu tellitud herned. Ja siis...» seisab postitatud foto juures.

«Eiiii – keegi valis selle karbi ja pani sulle kotti?» imestatakse ühismeedias. «See on ju kompost!»

E-poest tellitud herned. Foto: twitter

Kõnealune foto pakub mõnedele ka siiski nalja. «Need on ju «sinihallitusherned», väga haruldane ja kallis sort,» naljatab üks. «Kaunade sees on kindlasti palju valku ka,» säutsub teine. «Need on vist I klassi omad. Paistavad gurmee.»

Kommentaarides küsitakse ka, milles on probleem. «Herned ja värske seen. Väga tervislik toit,» vastab küsimuse esitaja iseendale.

Prisma: palume siiralt vabandust

Prisma kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg sõnas, et see juhtum on kahetsusväärne. «Prismas kehtivad kauba värskusele kõrged kvaliteedistandardid ja ebakvaliteetsete herneste tarnimine kliendile on väga kahetsusväärne juhtum, palume selle pärast siiralt vabandust!»

Tamberg kinnitas, et ka ePrisma poole on mainitud murega pöördutud hing kauplus hüvitab selle kauba maksumuse.

«ePrismas kaupu komplekteerides kehtib põhimõte, et kaup on sama, mis on klientidele ka kaupluse müügisaalis väljas – ePrisma töötajad komplekteerivad tellimusi sealsamas,» selgitas ta. «Kauba kvaliteeti ja kehtivusaegu kontrollivad seega nii kaupluse töötajad, kes kaupu riiulitesse panevad, kui ka töötaja, kes just seda tellimust kokku paneb. Selline töömudel peab kindlustama ja kaasa aitama, et tellimustesse komplekteeritakse korrektne ja värske kaup,» nentis Prisma kommunikatsioonijuht.

Kui peaks esinema rahulolematust mõne ePrisma tellimusega, tasub Prisma kommunikatsioonijuhi sõnul anda tagasisidet tellimuse kinnituses märgitud kontaktidele: meili või telefoni teel. «Nii jõuab tagasiside kõige kiiremini just selle tellimusega tegelenud üksuseni,» lisas Tamberg.