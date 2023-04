EESTI, EESTI, SINNA TAHAN VAID ⟩ Soome prouad avameelselt: Eestis on tunduvalt parem elada kui Soomes

«Haapsalu on nii tore koht, ilus ja idülliline linn oma mererannaga. Kõik vajalikud teenused on lähedal,» kiidab naine oma uut kodukohta.

Heli tunnistab, et kohalikud eestlased on imestunud, kui kuulevad, et ta vabatahtlikult Soomest Eestisse kolis, sest nende hinnangul on paljude eestlaste unistus kolida Soome.

«Eestlased ei näe, kui hästi nende enda riigis asjad on. Soomes teenid küll paremini, ent kui sa pole seal elanud, siis ei saa sa aru, et seal on elu kallim,» räägib Heli.

Haapsalu Foto: Mihkel Maripuu

«Tervishoid on siin uskumatult hea.» – Haapsalus elav soomlanna Heli Matikka

Pärnu Ritva

Esimest korda saabus 68-aastane soomlanna Ritva Koskimaa «stressipuhkusele» Pärnusse 2000. aastate alguses koos abikaasaga. Kuigi tookord oli märtsikuu ning ilm ei olnud kiita, mõjus Eesti väikelinn soomlastest paarile võluvalt.

Juba esimesel reisil Pärnusse käis paar vaatamas kahte müügis olevat korterit ning ühte maja, kus Koskimaa tänaseks elab. Tema koduks on Pärnu kesklinna ääres asuv eramu, mida ta jagab oma 11-aastase koera Nappiga. Ritva peab end suureks kultuuritarbijaks ning tõdeb, et särtsakas kunstilinn Pärnu pakub muu hulgas palju teatri- ja muusikaelamusi.