INTERVJUU ⟩ «Siiralt loodan, et meie saates sünnib mõni paar.» Üle 17 aasta telest eemal olnud Romi Hasa naaseb suhtesaatega

Raadiost tagasi telesse minek osutus aga tõeliseks väljakutseks. «Kummalisel kombel mõned asjad, mis on raadios plussiks, on teles ebavajalikud. Näiteks raadios tuleb kasuks hea kirjeldamisoskus, aga teles pole seda samal määral vaja – inimene näeb ju ise pilti,» räägib Romi, kes selle vea esimesel võttepäeval tegi ja ka kohe tagasisidet sai.

Romi Hasa Foto: Mihkel Maripuu

17 aasta jooksul on toimunud televisioonis palju muudatusi, millega Romi nüüd arvestama peab. Üks nendest on uus tehniline oskus, mille ta enne võtteid omandas. «Läbisin nii-öelda kaasaegse telemeigi algkursuse,» räägib Romi. Ta pöördus Eesti ühe parima telemeikari Mare Bachmanni poole, et teada saada, mis tooteid peaks kasutama ja kaasa võtma, kui mööda maakohti võtetel ringi seigelda.

«Selgus, et tänapäeval on totaalselt teistsugused vahendid kui vanasti, kuna kaamerad ja telepilt on tehnoloogiliselt nii palju arenenud. Nüüd on HD-puuder ja HD-jumestuskreem. Vanasti võrdus telemeik paksu puudrikihiga, nüüd ei ole silmaga vaadates isegi aru saada, et meik peal on. Usun, et kui omandasin kasvõi ühe protsendi Mare oskustest, on juba hästi.»

Romi silmis on veidi pöörane teletöö superhea vaheldus rahulikumale raadiotööle. «Usun, et olen loomult üsna uudishimulik ja heatahtlik ja see kombinatsioon ilmselgelt sobib sellesse saatesse.»

