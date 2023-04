Silvia Ilves raha kogumisest poja konkursi jaoks: magamata esinemiste ööd on seljataga

Stefan Slovakkias konkursil koos noorema vanusegrupi võitjaga. Foto: Erakogu

Reisikulude katmiseks tuli võtta ka laenu

Hiljuti kirjutasime, et Silvial on raskusi, et leida raha välisriikides toimuvatele konkurssidele minekuks, sest rahvusvahelistel konkurssidel osalemine on päris kallis lõbu. «Kuna mul ei ole vabu vahendeid hetkel, siis pole veel lennupileteid saanud osta, et Stefanit konkursile saata. Tal peab saatja olema, ta ei saa üksi minna,» ütles tšellist Elu24-le aprilli alguses.

Kuidas Silvia reisile kuluva summa kokku sai? «Reisirahad sain kokku tänu sellele, et võtsin esinemisi vastu nii palju kui sain töökoha kõrvalt, mis katab ju palgana vaid üüri ja kommunaalid,» avaldab ta.

«Magamata esinemiste ööd on seljataga.»

Silvia tunnistab, et võib lõpmatuseni paigutada raha laste pillimängu. «Ma võin miljoneid oma laste muusikaharidusse kulutada, kui vaid võimalust on. Emaarmastus on miski, mis on asendamatu,» tunnistab muusik, kes on väga tänulik oma vanematele. «Ilma oma ema ja isa abita ma ei saaks pikki kontsertsõitusid ette võtta.»

Silvia Ilves koos poegadega, Tristani ja Stefaniga. Foto: Erakogu

Silvia mainib, et lapse ja tema saatja reisikulude katmiseks tuli ka raha juurde laenata. «Võtsin natuke ka ühelt lähedaselt laenu,» avaldab ta ning lisab, et ta võttis enda kanda nii Stefani kui ka tema reisikaaslase kulud. «See on vähim, mida ma saan reisikaaslasele tänutäheks teha, kellele usaldan oma lapse nädalaks ajaks, kes peab olema ema eest, pedagoogi eest, vaimne tugi niikuinii, reisijuht ka veel.»