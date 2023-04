FOTOD ⟩ Virmalised pakkusid silmailu Eesti eri paigus. «Sellist vaatemängu siin just tihti ei juhtu!»

Eile õhtul andis sünoptik Kairo Kiitsak sotsiaalmeedias teada, et öösel ootab ees võimas virmaliste vaatemäng. «Virmalised ulatuvad ilusti seniidini,» ütles ta.

Fotosid virmalistest on jagatud eri sotsiaalmeediagruppides. Grupis «Põlva kodanik» jagab fotot Ruben ning ütleb selle juurde: «Hetkel super virmalised.»

Palju virmaliste fotosid on jagatud grupis «Virmalistekütid». «24.04.2023 kella 3 paiku Harjumaal. Varahommikul ilmusid taevasse veidi kirkamad värvid ka,» ütleb Malle ja jagab fotosid erksavärvilisest taevast.

«Seekord ilmusid virmalised taevasse juba siis, kui polnud veel õieti pimedaks läinud ehk juba enne kella kümmet. Graafikuid vaadates tuli valida koht, kus vaade oleks 360 kraadi, sest võis eeldada, et seekord ei ole virmalised kaugeltki ainult põhjakaares. Eestis ei juhtu just tihti, et virmaliste kaar idast läände üle pea jookseb,» räägib Malle.