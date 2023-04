Alec Baldwin naasis tragöödiaga lõppenud vesterni võtetele. Hukkunud operaatori perekond: sa ei saa põgeneda!

Vesterni «Rust» võtetel toimus tulistamisjuhtum 21. oktoobril 2021 New Mexicos Bonanza Creeki rantšos. Parasjagu võeti üles stseeni, kus peaosalist, lindpriid Harland Rusti kehastanud Alec Baldwin pidi tulistama. Baldwin arvas, et tal on Colti revolvris paukpadrunid, kuid tegelikult olid päris padrunid. Üks tabas operaator Halyna Hutchinsit, kes sai haavata ja suri mõni aeg hiljem. Režissöör Joel Souza sai vigastada ja paranes.