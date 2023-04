«LUGESIN INTERNETIS KOMMENTAARE!» ⟩ Seriaali «Meeleheitel koduperenaised» lapsstaar kannatas sarja tõttu söömishäirete all

View this post on Instagram

Madison De La Garza, kes kehastas Juanita Solist telesarjas «Meeleheitel koduperenaised,» ütleb, et kannatas lapsena söömishäirete all ja seda just oma tegelaskuju tõttu. «Näljutasin end esimest korda seitsme aastaselt,» räägib naine podcastis «Heart of the Matter».