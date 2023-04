Maire Aunaste pühib Eestimaa tolmu jalgadelt: kuni 40. aastani on okei, siis on allakäik

«Sellel nädalal on Vikerraadios selline järjejutt, kus peategelane ütleb, et elu ei ole muud kui aeglane allakäigutrepist minek,» nentis Maire Aunaste saates «Hommik Aunuga», vastates küsimusele, kuidas tal vahepeal läinud on. «Kuni 40. aastani on kõik okei, pärast on allakäik.»

Telenägu avaldas, et kolib oktoobrist Portugali elama. «Hakkan seal elama sünges üksinduses, mäe otsast vaatan alla, ühtegi sõna Portugali keelt ei oska ja igavus tapab mind,» nentis Aunaste. «Aga mul on seal ainuke koht, kus elada.»

Praegu pesitseb Aunaste Paides, kuid tema maja pannakse seal müüki ja tal ei jäägi muud üle kui oma Portugalis Amoreira külas asuvasse maja kolida.

Ka avaldas telesaatejuht ja endine riigikogulane, et pärast aastapikkust tööotsingut töötas ta kaheksa kuud Koeru hooldekodus. «1. jaanuarist lõpetasin Koeru ja tagasi sõitmise 70 kilomeetrit. Ma ei olnud suuteline maksma bensiini eest,» tunnistas Aunaste. «Rügama mööda pimedaid ja lumiseid maanteid.»

Maire Aunaste Foto: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Praegu on Aunaste aga vabakutseline ajakirjanik. «Kirjutan nii, et käed on villis. Aga olen õnnelik, sest kui töötaksin seal (hooldekodus – toim), ei saaks ma siin olla, sest seal pidi olema viis päeva nädalas,» nentis ta.

Saatejuhi märkusele, et praegugi kirjutab ta viiele väljaandele, vastas Aunaste, et kuidagi peab ju vorsti leivale saama. «Ma ei taha korrata seda labast lauset, et tahaks võileiva peale ikka vorsti ka saada. Ma ei söö vorsti, aga mulle meeldib, kui mul on natuke raha ka,» sõnas Aunaste, tunnistades, et pensionist ära ei ela.