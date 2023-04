KLÕPS ⟩ Hiljuti neljakordseks vanaemaks saanud Marina Kaljurand jagab armsat hetke lapselapsega

Märtsis teatas Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand ühismeedias, et sai naistepäeval neljakordseks vanaemaks.

Asukohaks on Kaljurand märkinud Haapsalu lähistel asuva Altmõisa.

Kroonikale avaldas europarlamendi liige märtsis, et pisitütar Emili sündis tema poja Kristjani perre, kus kasvab juba kaks poisslast. «Emili on neljas lapselaps ja esimene tüdruk, nii et võite ette kujutada, kui oodatud ta oli,» tunnistas ta.