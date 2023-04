FOTOD ⟩ Tallinna Musumäe pargist prügimägi? Mupo: soojade ilmade tulekuga on palju väljakutseid

«See vaatepilt on õudne. Kui prügi ei mahu prügikasti või näiteks on linnud prügi laiali viinud — miks pole suudetud seda laupäeva õhtuks ära koristada,» kirjutab Elu24 toimetusele fotod saatnud isik. «Kus on mupo silmad?»

Viimase sõnul on olukord kurb just eelkõige selle tõttu, et park asub täpselt kõike turistirohkemas kohas. «Huvitav, mida turistid meist arvavad. Euroopas reisides pole mina küll täheldanud, et pargid nii palju prügi täis on,» nendib ta.