PALJU ÕNNE ⟩ Karl-Erik Taukar ja Kerli Kivilaan said lapsevanemateks

Kerli ja Karl-Erik teatasid tänavu jaanuaris beebiootusest. Taukar teatas jaanuari lõpus, et nende perre on oodata lisa. «No mis te arvate? [🐣] » kirjutas laulja oma Instagrami kontol, lisades foto oma elukaaslase Kerli Kivilaanega. Postituse alla kogunes mitmeid õnnesoove ning muusik Egert Milder on jätnud humoorika kommentaari: «Uus singel?»

Elu24-le laekus juba aasta algul vihje, et Taukarit ja Kivilaant märgati koos ning tundus, et paar ootab perelisa. Pöördusime siis ka Taukari poole, kuid mees ei soovinud toona kommentaari jagada ning jättis päringule vastamata.

Taukar avaldas aga veebruari algul «Hommik Anuga» saates, et lapse sugu oli neil teada, kuid siis jäi ta sel teemal kidakeelseks. «Oleme kokku leppinud, et proovime hoida seda oma pereasjana,» rääkis Taukar. Veebruaris ka Sky Plusi raadios käinud Taukar avaldas siis, et uus ilmakodanik sünnib kevadel. «Me oleks tegelikult venitanud selle uudisega veel pikalt, aga... Me mõtlesimegi, et läheme vaikselt kuskile pansionaati elama, vaikselt ootame ära kõik ja siis tuleme suure üllatusega,» nentis Taukar, rääkides lapseootuse avalikustamisest. «Aga telefon hakkas hirmus palju helisema. Saladus ei kandnud ja uudis imbus kuidagi oluliste meediategelasteni,» ütles ta.