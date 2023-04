ÜTLES, ET SÜSTID AJAVAD SÖÖGIISU ÄRA ⟩ Mallukas kasutab kurikuulsat diabeediravimit? Blogija lükkab väited ümber

«Eile käis Mallukas Tartus Maasikas vestlusõhtul. Pärast vestlusõhtut lobises niisama seal, rääkis ka sellest, kuidas ta tegelikult päriselt nii palju kaalust alla on saanud. Kas päriselt tohib perearst kirjutada diabeedisüste inimesele, kellel puudub diabeet? Kui kuulsin sellest, tekkis mul nii palju mõtteid, et kuidas päris haiged inimesed jäävad ravita ja need, kes tahavad nad kiiruga kaalust alla saada, räägivad perearstiga ja saavad ravi, mida nei vaja pole. Ütles, et need süstid ajavad söögiisu ära ja see ongi tema saleduse saladus.»