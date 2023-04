Aprilli keskel avati Peterburis Eesti kuulsa kaubamärgi BonBon Lingerie pesupood. Miks on paljudes Euroopa riikides esindatud bränd Venemaal endiselt saadaval? Limon uuris olukorda ja avastas, et firmaga on seotud riigireetur Aleksei Dresseni abikaasa ning skandaalne poliitik.