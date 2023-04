Pilt on illustreeriv.

Arvutisüsteemi kuritegusid panevad toime ka lapsed, eelmisel aastal oli Stuudiumi või e-kooli kaaperdamisi oluliselt rohkem kui kunagi varem. Ka praegu uurib Viru ringkonnaprokuratuur kahte e-kooli kaaperdamist. «Kui keegi arvab, et nii on lahe nalja teha, siis asi on naljast kaugel,» rõhutab kohtueelset menetlust juhtiv prokurör.