Külmrelvad koolis ja avaldused politseile: see pole Elva kooliperel sugugi esmakordne juhtum. «Lastevanematele tundubki, et kool lihtsalt ei tegele probleemidega. Aga mis siis, kui üks hetk külmrelvad asenduvad tulirelvadega? Kas siis hakataks lõpuks probleemiga tegelema?» küsib ahastuses lapsevanem.

Üllatavalt pole see aga sugugi esimene säärane juhtum Elva koolis. Kogu see jubedus, mis neljapäeval Elva koolis aset leidis, avab ukse veelgi kohutavamasse maailma ning lapsevanemate jutust kumab läbi kurb tõsiasi: iga päev last väikelinna kooli saates peab lootma ja palvetama, et ta jumala eest koolist tervena tagasi tuleks.