Ta tõstab vardasse lipu, millel on kuldne rist helesinisel taustal. Robinsoni sõnul tundub talle, et Westminster Abbey lipp suhtleb oma «kolleegidega» parlamendihoonelt, ülemkohtust ja Buckinghami paleest. Londoni lipud räägivad sümboolset keelt. Nad teatavad, kas monarh on kodus, milline riigipea pealinna külastab, kas rahvas leinab mõnd surnut või katastroofi ohvreid, kirjutab smithsonianmag.com.

Robinson, 50. eluaastate keskel sõbralik mees, on Westminster Abbey «beadle» ehk valvur. See on inglise keeles arhailine sõna, tähistades tänapäeval ametnikku, kes on osa turvameeskonnast.