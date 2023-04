INTERVJUU ⟩ Rain Lõhmus: minus tekitab pigem tülgastust, kui näen järjekordset kodulaenu reklaami, kus istuvad õnnelikud inimesed

See kogemus on mul saadud New Yorkist. Kui seal on välireklaam, siis see peab olema suur, et meelde jääda. Hästi on meeles, et natuke rohkem kui 20 aastat tagasi lennujaamast Manhattanile sõites oli seal pidevalt tohutu plakat, mis reklaamis ülehelikiirusega lendavat Concorde’i lennukit. Rekordajaga Londonist New Yorki, mulle see avaldas alati muljet. Tegin ka lennu ära.

Concorde’i tõid juba välja, Jordani ka. Kas sul on mõne teise brändi puhul ka mõni reklaam nii silma jäänud, et, kurat, see on hea reklaam. Ma tahan seda toodet või teenust tarbida?

Klassika on Steve Jobsi aegne Apple, see sümpatiseerib kõige rohkem. Think different, 1984 ja teised asjad. Seda olen ma alati oma majas ka hiljem korranud. Mitte ainult turunduse, vaid ka üldisema positsioneeringu mõttes.

Lähme panganduse juurde tagasi ja vaatame seda laiemalt. Mis sina arvad, miks pangandus on selline igavapoolsem ja turvaline oma lahendustes? Kas oled näiteks konkurentidega ka sellest rääkinud?