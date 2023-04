«Kohtupinki võiks saata kõik, kes on kedagi fakjuutanud.» Pensionär peab Marti Kuusikule hüvitist maksma

Kohtus esindas Grauberg end ise, sest raha advokaadi palkamiseks pensionist elaval kirjanikul enda sõnul ei ole. «Kas Kuusik on nii labiilse närvisüsteemiga inimene, et kahest kommentaarist on nii, et on pikali maas? See on nonsenss. [...] See, mis see Kuusik võis tõesti tunda, see võis olla just neist artiklitest. Seda ma usun, see võis tõesti närvidele käia. Aga et minu kaks kommentaari seda tegid, see on advokaadi tobe jutt,» väitis Grauberg märtsis Elu24-le.