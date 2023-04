FOTOD ⟩ Anni Rahula jagab vahvaid pereklõpse: üks armas pilt perega siin tähendab...

Nüüd jagab Anni aga lustakaid perefotosid. «See on reaalsus. Üks armas pilt perega siin tähendab tohutul hulgal siblimise pilte kaameras,» nentis ta postitatud fotoseeria juures.

«Mul on nii hea meel, et juba kevadel reisiotsuse julgelt vastu võtsime,» avaldas Anni ühismeedias. «Pisike risk oli, sest kunagi ei tea beebi osas ette, aga Thor on küll super reisikaaslane. Rubi muidugi ka!»