KUULSUSEGA KOHTINGUL ⟩ Clicherik ja Mäx: abielu on üle hinnatud ja mehed võivad omavahel suudelda küll!

Abielu on üle hinnatud

Erikule meeldib pruudi juures kõige rohkem see, et neiu suudab ta rohkem maadligi tõmmata. «Ta on väga inimesetark ja teab palju poliitikast,» üritab Erik pruudi iseloomu seletada, tuues välja, et nad on omavahel nagu yin ja yang ning erinevus toob nende suhtesse tasakaalu. Paar suhtleb omavahel soome ja inglise keeles.

Uurides, kas poistel on plaan kunagi abielluda, kõlab kui ühest suust kindel «ei». «Mind see sõrmus ja leping ei huvita. Mulle see idee meeldib, et te olete igavesti koos, aga ma pigem jagaksin sõrmuseid ja läheksin pulmade raha eest reisile,» räägib Erik, kuid tunnistab, et tema pruut tahaks küll endale pulmade näol printsessipäeva. Eriku jaoks on ühele üritusele üüratuid summasid kulutada mõttetu. See, et kihlasõrmusele kulub mehe kolme kuu palk, ei istu Erikule üldse mitte. «Mul ei ole sihuke naine, kes tahab, et ma ta peale kogu aeg raha raiskaks,» tunnistab Erik, kes on enda sõnul veidi kitsi.