VIDEOKLIPP ⟩ Kakumäe elanike ööund häirib selgusetu müra: mis une kvaliteedist me räägime, kui elurajoonis öösiti selline müra on?

«Mis halb nali see on, et viimased kaks ööd ei lasta enam Kakumäel aken lahti magada, sest isegi kinnise aknaga kostuvad peale südaööd jõhkrad paugud iga paari sekundi tagant, kuskilt kaugelt,» kurtis reedel üks Kakumäe elanik kogukonnagrupis.

Arusaamatu öine müra vaevab aga ka paljusid teisi sealseid elanikke. «Okei ei ole ka see, et taaskord proovin uinuda, aga ei saa, sest õues käivad paugud ja mürtsud ja homme pean ärkama äratuskellaga ja ma ei riski kõrvatroppe panna, sest mis siis kui ma äratust ei kuule ja sestap tööle ei jõua!? Mis une kvaliteedist me räägime, kui elurajoonis öösiti selline müra on!?» ei suuda postituse teinud naine mõista.

Kuula öist mürgeldamist!

Antud postitus kütab kogukonnagrupis kirgi.

«Ärkasin enne kuut selle müra peale. Pole üldse meeldiv!» kurtis teine Kakumäe elanik. «Lesta tänaval paugub juba nädal aega!»

Kommentaariumis tõdes aga üks, et inimesed on liiga tundlikuks muutunud. «Loen ja mõtlen, et ikka uskumatult hellaks oleme jäänud. Elan Vabaõhumuuseumi teel ja ei ole mingeid pauke täheldanud. Magan ise ja magab pere. Sügavalt.»

Haabersti linnaosavanema Oleg Siljanov sõnas, et ka linnaosavalitsusele on teada antud kummalisest helist. «Oleme antud teemat ka uurinud, kuid hetkel me ei tea, mis seda põhjustab,» tunnistas Siljanov.

Öörahu rikkumiste korral palub Haabersti linnaosavanem teavitada politseid või anda sellest teada munitsipaalpolitsei abitelefonil 14410.