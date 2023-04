FOTOD ⟩ Eestlanna Pariisis: pole enam vahet, kas juua kohvi Tartu kesklinnas või Pariisi vanalinnas

Kadri jagas Elu24 toimetusega fotosid ja muljeid reisist Pariisi. Lisaks sõbralikele inimestele ja kaunilt õitsevatele puudele tõmbasid eestlannade tähelepanu hinnad kohvikutes ning paratamatult tekkis paralleel Eestiga.

Eestlannad Pariisis kohvikus. Foto: Erakogu

«Eesti on oma hinnatasemega kiiresti Pariisile järele jõudnud,» ütleb Kadri, tunnistades, et kuna Eesti hinnad on nii palju tõusnud, on hinnatase väikses Eestis ja maailmalinnas Pariisis enam-vähem sama. «Pariis kui eksklusiivne ning kallis linn. No ütleme nii, et enam ei ole vahet, kas juua kohvi ja kokteili Tartu kesklinnas või Pariisi vanalinnas,» tõdeb Kadri. «Kohv maksis 3,4 eurot. Koogid 4,5 eurot. Lõunaks tellitud Caesari salat maksis 9,10 eurot,» toob ta välja mõned hinnad.

Hea koht sõbrannadega aja veetmiseks

«Ehkki Pariisis on romantilist hõngu, sobib see sihtkoht ideaalselt sõbrannadega aja veetmiseks,» ütleb Kadri. «Seine'i jõe kaldad on täis nii kohalikke kui ka turiste, kes naudivad päikesepaistet. Pariisi kesklinna sagin, mõnus kohvitamine päikesepaistes moodustavad suurepärase koosluse,» räägib Kadri ja juhib tähelepanu sellele, et Pariisi külastades tasuks kindlasti populaarsemate vaatamisväärsuste külastused ette planeerida, et vältida asjatuid järjekordi.

Eiffeli torn. Foto: Erakogu

«Eks Pariisis on teada-tuntud vaatamisväärsused, millest ei saa üle ega ümber, kuid avastasime ka selliseid pärleid nagu kunstimuuseum Louis Vuitton Foundation koos maalilise ümbritseva pargiga, mis arhitektuuriliselt on täiesti vaimustav, ning vaated linnale sealt terrassidelt ei jää väga alla Eiffeli vaatele. Või siis näiteks kesklinnas asuv luksuslik kaubamaja Galeries Lafayette Haussmann. Taas kord täielik vau-kogemus nii seest kui ka katuselt linna vaadeldes,» räägib Kadri. Kohalikud inimesed on tema sõnul sõbralikud ja kuigi kohati on inglise keelega keeruline, piisab ka heast tahtest, et leida ühine mõistmine.

Lafayette'i kaubamaja. Foto: Erakogu

Kevad Pariisis. Foto: Erakogu

Pariis Foto: Erakogu

Eestlannad Pariisis. Foto: Erakogu