Jutt on popperitest, mida kasutatakse joovastavana ja seksuaalse naudingu suurendamiseks. Tallinnas, kus popperid on vabalt saadaval, kutsutakse neid armu- ja seksidroogideks, kirjutab Soome ajakirjanik Sami Lotila väljaandes iltalehti.fi.

Inglise keelest tulnud «popper» on slängitermin, mida kasutatakse laialdaselt alküülnitrititeks kutsutavate kemikaalide kohta. Enim müüdavate toodete hulka kuuluvad isoamüülnitrit, isopentüülnitrit ja isopropüülnitrit. Isobutüülnitritit kasutatakse samuti laialdaselt, kuid see on Euroopa Liidus keelatud. Mõnes riigis on popperid märgistatud ja pakendatud, nagu nad oleksid ruumide lõhnastajad, nahatoodete puhastid, küünelakieemaldajad või videolindipea puhastusvahendid, et vältida uimastivastaseid seadusi.