FOTO ⟩ Pakendikeskus tegi kütuseskandaali sattunud Urmas Reitelmannile ninanipsu

Neljapäeval kirjutas Õhtuleht , et vaid mõned tunnid enne riigikogu volituste lõppemist tankis EKRE liige Urmas Reitelmann riigikogu kütusekaardiga 243 liitrit diislit.

Toimetusele sõnas Reitelmann, et skandaali ta selles ei näe. «Ma ostsin oma kuluhüvitiste eest natukene kütet. Selles ei ole mitte midagi skandaalset,» sõnas Reitelmann, lisades, et ta on maksumaksja seisukohalt väga kokkuhoidlik olnud. Loe pikemalt siit: