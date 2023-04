MART RAUDSAAR ⟩ Via Baltica on peaaegu valmis… Poolas

Et jääda õiglaseks ja tasakaalustatuks (mis on väga raske ülesanne antud juhul), siis ma pidurdan korraks nende hoogu, kes juba leedulasi Eestisse majandama ja teid ehitama tahaksid kutsuda. Via Baltica trassil Poola suunal tehtud ja tehtav on suurepärane, kuid üldiselt on Leedu põhja-lõuna suunalised teed üsna halvad ja lätlastelgi pole oma teedega ülearu mõtet kiidelda. Meie väikesed teed on Läti ja Leedu väikeste teedega võrreldes senini olnud üsna head, kvaliteetse kattega ja korralikult märgistatud.

Häda on selles, et meie väikesed teed ei ole rahvusvahelised ühendused. Meil on vaja korralikke rahvusvahelisi ühendusi, sest oleme niigi geograafiliselt Euroopa perifeerias. Meie võime tahta Rooma sõita, kuid ma ei ole kindel, et roomlased tahavad hirmsasti mööda Balti teid Tallinnasse sõita, isegi Euroopa kultuuripealinna, mis on neile õnneks lähemal ehk Lõuna-Eestis, kuid kuhu lennukiga saamiseks tuleks see tõenäoliselt kaaperdada.

Tuleme lõpetuseks tagasi Poola Vabariiki. Vaadates internetist Poola kiirteede kaarti, võib näha, et põhimised linnad on juba omavahel kiirteedega ühendatud või siis saavad need kiirteed kohe-kohe valmis. Jah, Poolas on 38 miljonit elanikku, seega on Poola meist suurem ja võimsam (kuid territooriumi poolest vaid peaaegu seitse korda suurem, seega on meie asustustihedus palju hõredam). Kommunistliku režiimi langedes lõime labida mulda enam-vähem võrdselt vaestena. Mäletan, kuidas aastal 2000 sõitsin bussiga läbi Poola ning siis oli kiirteedest valmis vaid väike jupikene ning Varssavist tuli kesklinnast läbi kulgeda; samuti mäletan, kuidas sõitsin 2005. aastal autoga Krakówisse ning lagunenud ja lohkusõidetud teedel navigeerides panin väga imeks, et selle hullumeelse liikluse juures keegi üleüldse veel elus on. Aga - uute kiirteede muldkehad siis juba kerkisid. Meil kerkivad sellel kevadel peaasjalikult mutihunnikud.