REPORTAAŽ ⟩ Kuidas kassidele räägiti kõrgmoest ja jätkusuutlikust rõivatööstusest

Sel hommikul tööle minnes ei tulnud mul pähegi, et istun tööpäeva lõpus stiiliguru Ženja Fokini taktikepi all kulgevas vestlusringis, kus jagavad oma kogemusi Marimo Fashioni asutaja Mariliis Pikkar ning disainer ja moeprojektide kuninganna Jana Hallas. Samal ajal on kuulajad ümbritsetud umbes sajast kodu ootavast kassist. Kõlab natuke hullult.