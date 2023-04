Hundi saagiks langenud koera omanik: meie kutsa kompenseerib riik

Hoovi sattunud hundist teatati ka Saku vallas Kasemetsa külas. Esmaspäeval jäi aga Haaberstis üks hunt auto alla. See, et võsavillemitest ajakirjanduses rääkima hakati, tingis Antsu sõnul selle, et Keskkonnaameti ametnik Antsu perega ühendust võttis ja kohapeale tuli. «Ametniku sõnum oli just see, et kahjuks liigub seda infot ametlikult neile liialt vähe, kuid nüüd imbub kohalikelt aina rohkem hundinägemise lugusid siitmailt,» jagab Ants Elu24-ga.