FOTOD ⟩ Madonna tütrest Pamela Andersonini: H&M tutvustas staaridele oma uut kollektsiooni

Kolmapäeva õhtul tutvustas rõivapood H&M ühes maailma moepealinnas New Yorgis oma värsket kollektsiooni, mis valmis koostöös Prantsuse moemajaga Mugler. Viimase asutas lahkunud moedisainer Thierry Mugler.

H&Mi kollektsiooni autor on Mugleri moemaja praegune loominguline juht Casey Cadwallader, vahendab Vogue .

New Yorgis toimunud moesõul jätkus moodi nii lavale kui punasele vaibale, kus paljud külalised kandsid kollektsiooni rõivaid, mis on inspireeritud kõrgmoest, kuid on rahakotile leebemad.