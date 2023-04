FOTOD ⟩ ÄREVAD HETKED! Kahtlane omanikuta kohver sulges Pirita silla

«Kohver on tühi ja liiklus avatakse,» kinnitab ka PPA pressiesindaja Barbara Lichtfeldt.

«Väidetavalt on midagi ohtlikku, päästjad inimesi sillale ei luba,» sõnas kohapeal viibiv inimene kella 20.25 aeg. «Küsisin päästjalt ja ta ütles, et Pirita jõe ääres on kahtlane kohver. Lisaks pommimasinale läks selle juurde ka pommikostüümis mees.»