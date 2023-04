2,50 EUROT KILO ⟩ Tivoliärimees Lauri Viikna Eestis ja Lätis müüdavatest maasikatest: meil on hinnad kallid paanika tõttu

«Meil on hinnad kallid hinnapaanika tõttu. Kõik tõstavad hindu, sest on paanika. Riias sellist paanikat pole. Isegi suvel pole meil Eestis maasikas sellise hinnaga,» kirjutas ärimees Lauri Viikna sotsiaalmeedias ning postitas pildi Riias müüdavatest maasikatest. Kilo hinnaks on seal märgitud 2,50 eurot.