Tallinnas tähistatakse enneolematu räpipeoga sünnipäeva, kaasa lööb ka Uudo Sepp!

Põhja-Tallinn tähistab juubelikontserti enneolematu räpipeoga – kontserdi annavad ka Genka, Arop ja AG. Lisaks astub üles palju külalisi nende seas Uku Suviste, Artjom Savitski, Uudo Sepp, Markus Teeäär (Metsatöll) jpt. Ühtlasi saab lisaks laiendatud koosseisule ja paljudele külalisesinejatele kuulda ja näha ka Lasteekraani Muusikastuudio lastekoori, kellega koos tuleb esitamisele bändi ka igihaljas hitt «Meil on aega veel».

«Oleme väga tänulikud enda peredele, sõpradele, tuttavatele ja eriti meie fännidele,» teatab Jaanus Saks kontserdi eel, «minu jaoks on väga oluline, et saaksime teha selle kontserdiga suure kummarduse inimestele, kes meiega selle kümne aasta jooksul on kaasas käinud. Oleme väga tänulikud enda peredele, sõpradele, tuttavatele ja eriti meie fännidele.»

Külalisena lavale astuv Genka on samuti põnevil. «Kohe alguses sain aru, et see Põhja-Tallinn on ikkagi mingi tõsiseltvõetav värk. Kui tuli välja lugu «Probleem», siis olin väga üllatunud, et neid räppareid oli ikka väga palju mingi 12, siis ma sain aru, et see Põhja-Tallinn on ikkagi mingi tõsiseltvõetav.»

Küsimusele, miks peaks tulema Helitehasesse juubelikontserdile, vastab Genka järgmiselt: «Põhja-Tallinn on ennast kirjutanud Eesti muusika ajalukku ja see on erakordne võimalus kuulda läbilõiget nende muusikast.»