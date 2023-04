ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Viimane aeg on lõpetada Tallinnas ära nähtus nimega "Vene kultuurikeskus"

Eesti Vähemusrahvuste Kultuurikeskus on õiglane variant

See pall on nüüd Tallinna linnavolikogu käes, ma ei kujuta ette, et näiteks isegi Keskerakond leiaks kusagilt mingi aruka põhjenduse senise nime säilitamiseks. Kui Kõlvarti sõbrad väga kõvasti sõrad vastu ajavad, näitab see lihtsalt tõika, et nad peale venelaste Eestis teisi rahvuseid vähemusena ei tunnista.