Sajad kliendid tellimuse ja rahata jätnud e-pood tõuseb jalule?

«Ma saan aru, et on pikad tarneajad, sest maailm on olukorras, kus võib selliseid asju ette tulla. Selle aja jooksul oleks Kuu pealt ka saanud diivani ära tuua,» märkis Karl Madis, viidates koroonakriisile ja Ukraina sõjale.

Eemaldati mustast nimekirjast

«Menetluse alustamise ajendiks olid ametile laekunud kaebused seoses veebilehelt Comfy.ee tehtud tellimuste ja tarnimata kaubaga. Menetluse käigus on TTJA Germdec OÜ esindajaga korduvalt kohtunud ja kaupleja on selgitanud tarne- ja tagasimakseraskuste põhjuseid. TTJA leppis Germdec OÜga kokku, kuidas ja millise ajakava järgi saavad tarbijate kaebused rahuldatud,» ütles Simmermann. Ta lisas, et Germdec OÜ on teinud märkimisväärseid pingutusi, et leida lahendused raskuste ületamiseks. «Kuna kaupleja täitis kõik tarbijavaidluste komisjoni otsused, eemaldas TTJA Germdec OÜ tänavu 29.märtsil mustast nimekirjast,» lisas TTJA ettevõtluse osakonna jurist.