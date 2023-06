FOTOD ⟩ «Tahan päriselt maailma muuta ja Eestit paremaks teha.» Haridus- ja teadusministri nõunik Daniel Kõiv lõpetas keskkooli

Aprillis rääkis haridus- ja teadusminister Kristina Kallase nõunik Daniel Kõiv Vikerraadio saates «Uudis+», et kui talle ettepanek tehti, siis öeldi, et tema tööülesanne on olla kogu ööpäev kättesaadav. «Pean olema veendunud selles, et minister saab oma sisulist tööd teha kvaliteetselt,» sõnas ta, lisades, et tema roll on anda edasi noore inimese vaatepunkti. «Kuid otsuseid teeb ikka minister, kellel on doktorikraad ja erinevad teadmised.»