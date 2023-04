ÕUDUS INDIAS ⟩ Abielupaar giljotineeris end omatehtud seadmega, pead veeresid tulle

Tuli on pühaduse sümbol

Hinduismis peetakse tuld pühaks ja tuli mängib olulist rolli mitmes jumalale pühendatud kombetalituses. Paar oli kavandanud oma peade maharaiumise seadme selliselt, et kehast eraldatud pead veereksid otse leegitsevale altarile, pannes sel kombel punkti ohverdamistalitusele.

Sündmuse uurimisega tegelenud politseinike teatel jäi lahkunuist maha pereliikmetele adresseeritud enesetapukiri. Paari jäid leinama nende vanemad ja kaks last, 12- ja 13-aastane. Lapsed leidsidki oma vanemate ilma peadeta kehad. Lapsed olid eelmisel päeval saadetud lähedalasuvasse külasse nende onu juurde, vahendab New York Post .

Juhtum leidis aset millalgi laupäeva õhtu ja pühapäeva pärastlõuna vahel, mil politseile juhtunust teada anti. Kuuldavasti olid pereliikmed politseile rääkinud, et paar oli viimase aasta jooksul oma onnis iga päev palvetanud. Nad kummardasid ühte peamist hindusmi jumalust – Shivat – ja olid ehitanud omale väikese «templi». Uurijad püüavad välja selgitada, kas peade maharaiumine oli osa musta maagia rituaalist.

Rituaalsed inimohverdused on Indias teada ja tuntud teema. Ametlikel andmetel on aastatel 2014–2021 teatatud enam kui sajast sellisest juhtumist. Siiski on peaaegu kõik inimohverduse juhtumid sellised, kus jumala meeleheaks ohverdatakse keegi teine, mitte iseennast, vahendab cbsnews.com.