Tanel Padar rokkarielust: oli inimesi, kes käisid kontserdil vaatamas, kas suudan esinemise lõpuni püsti seista

«Ma ei tundnud kordagi, et pean olema selline, et olla rokkar. Pigem vastupidi. Tundsin põlgust, et ma selline olen,» ütleb muusik. Ta lisab, et ikka omajagu oli neid inimesi, kes käisid kontserdil vaatamas, kas ta suudab esinemise lõpuni püsti seista.

«See oli osale inimestele topelt meelelahutus. Muss meeldis, aga teine põnev osa oli see, et nad ei teadnud, mis seisus ma lavale tulen.»

Padar tunnistab, et tundis ühel hetkel, et inimesed hoiavad eemale. «Mingi hetk mind hakkas häirima see, et sõidad Saaremaale esinema, oled seal hommikuse või õhtuse praami peal ja vaatad, et mingi lapsevanem tõstab sinu eest lapse ära ja läheb igaks juhuks toolide vahele peitu.»