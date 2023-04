JÄRELEHÜÜE ⟩ Näitleja Raivo E. Tamm viimastest võttepäevadest Väino Areniga: teksti talle enam palju ei antud

Estonia, 1961, «Kivilill», Severjani rollis. Pildil on reprod Väino erakogust. Selle eest sai Aren teatripreemia. Foto: Peeter Langovits

Näitleja lausub, et eraelus nad kahjuks kokku ei puutunud. «Kui kokku tulime, siis põhiliselt kohe hakkasime teksti harjutama. Tihti oli tal päris suur südamevalu, et tekst pole hästi peas, aga vanemal inimesel polegi see kerge,» möönis Tamm.

«Sain tema julgusest innustust!»

Viimastest võttepäevadest on mehel aga hästi meeles, et Arenile palju teksti ei antud. «Kuid ta oli ikkagi tulemas ja olemas, aga ilmselgelt oli tal nii palju aastaid all, et teksti õppimine polnud enam nii kerge, ja oli näha, et ta liikumine polnud ka enam see,» märgib Tamm, lisades, et muidu oli Aren väga tugev ja elujõuline.

«Mõtlengi just sedasama, et tegelikult see julgus, kuidas oma roll lahendada, et eks ma sain talt ka natukene tuge ja julgust juurde enda rolli lahenduseks,» lausus Tamm, lisades, et Aren mängis sellist vähe veidrat ja ilmselgelt mitte väga haritud inimest. «Mina mängisin umbes sama tegelast seal seriaalis, kuid sain tema julgusest innustust!»