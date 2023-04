TÄNAPÄEVA SUHTEMUSTRID ⟩ «Kas läheme sinu või minu juurde?» Ehk milline näeb välja esimene kohting nüüd

Mida sa potentsiaalses partneris otsid?

Head huumorimeelt, toetamist, hoolivust, empaatiavõimet, emotsionaalset intelligentsust. Ausus ja ka vastutusvõime on asjad, mis teevad mehest hea partneri. Lisaks võib ebatäiuslikkuse aktsepteerimine ja ühiste huvide jagamine mehe atraktiivsemaks teha.

Kas sulle tundub, et tihtipeale kiirustatakse tänapäeval pigem voodisse, mitte ei panustata üksteise tundma õppimisse?

Jah, kindlasti.

Pilt on illustratiivne Foto: Dishan Lathiya (Pexels)

«Naised on julgemad ning ollakse valmis erinevaid asju katsetama, isegi kui suhtesse ei kiputa.» - Ingrid, 45

Kui mees tahab kohe vaid ühte asja

21-aastane geimees Keith toob esile, et olles olnud viimased aastad vallaline, on ta sõprade ning tuttavate kõrvalt märganud, et uute inimestega tutvumine on läinud keerulisemaks kui näiteks tema vanematel 15–20 aastat tagasi. Peamise raskusena toob Keith esile inimese suutmatuse keskenduda ning rõhutab, et homoseksuaalse mehena elades on pidevalt tunne, et sind tahetakse veel parema vastu välja vahetada.

Avaldame alljärgnevalt intervjuu Keithiga.

Mis teeb tänapäeva meeste puhul tutvumise raskeks?

Ei suudeta panustada täielikku tundma õppimisse. Kohe tahetakse voodisse hüpata ning vestlust alustatakse tutvumisrakendusest pildiga suguelundist. Lisaks on mul kohati tunne, et geimehed kannatavad vanusekompleksi käes. Mulle on korduvalt öeldud, et «kohe varsti oled 25 ja siis ei taha sind enam keegi». Mis mõttes? Miks oma komplekse teiste peal välja elada?

Mida sa potentsiaalses partneris otsid?