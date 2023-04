Moemaailma aasta süürsündmuse Met Gala sära ja glamuuri on alati varjutanud selle peakorraldaja kõrged nõudmised ja külalistele seatud karmid reeglid. Sel aastal on üritusele tumedat kõla lisanud krõbedad hinnad, kutsumata külalised ja galaõhtu vastuoluline temaatika.

Suurejooneline Met Gala ehk Metropolitani muuseumi kostüümiinstituudi heategevusgala toimub tänavu 1. mail. Nagu ikka valmib galaõhtu külaliste nimekiri moeajakirja Vogue peatoimetaja Anna Wintouri valvsa pilgu all, vahendab news.yahoo.com .

Kui galaõhtu teema ja külalised vahetuvad, siis Wintouri reeglid Met Galale kutse saanutele on kui kivisse raiutud. Osa neist on veidi rangemad kui teised. Esiteks ei tohi alates 2015. aastast galaõhtul kasutada sotsiaalmeediat ning ka telefonide kasutamine on rangelt keelatud.